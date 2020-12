Za krepitev integritete v šolah pomemben predvsem osebni zgled

Ljubljana, 9. decembra - Predstavniki izobraževalnih ustanov so na posvetu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o integriteti kot cilju vseh generacij predstavili številne možnosti za vključitev vsebin o integriteti v programe šol in fakultet. Poudarili pa so, da je za učinkovito krepitev integritete v vzgojno-izobraževalnem sistemu pomemben predvsem osebni zgled.