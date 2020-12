Boeingov 737 max se je vrnil na nebo s komercialnim letom v Braziliji

Sao Paulo, 9. decembra - Več kot 20 mesecev po prizemljitvi so se letala 737 max, ki jih proizvaja Boeing, vrnila na nebo s komercialnim letom v Braziliji. Nizkocenovni letalski prevoznik Gol je opravil polet med Sao Paulom in mestom Porto Alegre, večina potnikov pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni niti opazila, s katerim modelom letala so leteli.