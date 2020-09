Ameriški kongres po Boeingovih nesrečah pripravlja zakon o pridobivanju certifikatov za nova letala

Washington, 29. septembra - Ameriškemu proizvajalcu letal Boeing je uspelo v predvolilnem času poenotiti demokrate in republikance v predstavniškem domu kongresa, ki so pripravili predlog zakona glede postopkov za certificiranje novih letal s strani zveznih regulatorjev. Zakon so pripravili zaradi nesreč dveh nesreč letal boeing 737 max s 346 smrtnimi žrtvami.