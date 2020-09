Kongresna preiskava za nesreči v Indoneziji in Etiopiji dolži Boeing in FAA

Washington, 16. septembra - Preiskava predstavniškega doma ameriškega kongresa je sklenila, da je za nesreči letal Boeing 737 max v Indoneziji in Etiopiji kriva vrsta resnih in ponavljajočih se pomanjkljivosti podjetje Boeing in Zvezne uprave za letalstvo (FAA). Preiskava odbora za transport je po 18 mesecih odkrila, da je Boeing pogosto sam izvajal nadzorne naloge FAA.