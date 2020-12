Štrukelj: Prva cepiva proti covidu-19, ki se obetajo v EU, učinkovita in varna

Ljubljana, 9. decembra - Vsa tri cepiva proti covidu-19, ki bodo predvidoma prva dobila dovoljenje za promet v EU, temeljijo na novi tehnologiji. Glede na klinične študije so učinkovita in varna, saj ne povzročajo večjih stranskih učinkov, je pojasnil Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo. Državljane je pozval k odgovornemu obnašanju in naj se odločijo za cepljenje.