Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o koronski statistiki v Sloveniji in o tem, da je v minulem dnevu umrlo 66 bolnikov s covidom-19, največ doslej. Poročale so tudi o nesoglasjih v vladi glede spopadanja z epidemijo, o obisku premierja Janeza Janše v Izraelu in o ponedeljkovi nevihti, ki se je razbesnela nad slovensko obalo.