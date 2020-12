Primorske novice o nezadostni zeleni politiki v Sloveniji in EU (9. 12.)

Koper, 8. decembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Ko Bitnjo in Piran "zalije" plin piše o tem, da so razlogi za poplave tudi v izpustih fosilnih goriv, med drugim tudi zemeljskega plina. Ob tem je avtorica kritična do EU in Slovenije, ki namesto udejstvovanja zelene politike vztrajata pri zemeljskem plinu, in ga očitno ne nameravata poslati na smetišče zgodovine.