Dnevnik o zunanji politiki in odnosih z ZDA (9. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Aleš Gaube v komentarju Pred pragom Bele hiše: tako blizu in tako daleč piše o premišljeni politiki vladajoče stranke SDS. Avtor meni, da je šlo pri nedavnih obiskih premierja Janeza Janše v Izraelu in zunanjega ministra Anžeta Logarja pri ameriškem državnem sekretarju Mikeu Pompeu predvsem za poskuse gladitve odnosov med Slovenijo in ZDA.