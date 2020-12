Sindikat vojakov z odškodninskimi tožbami zaradi zmerjanja garde in žalitev vojakov

Ljubljana, 8. decembra - Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je zaradi izjav Jadranke Juras in zaradi zmerjanja pripadnikov garde pred proslavo ob dnevu državnosti člane pozval, naj podajo pooblastilo za vložitev odškodninske tožbe zoper avtorje izjav in RTV Slovenija. V SVS po besedah predsednika Gvida Novaka verjamejo, da bo takšen pristop deloval učinkovito in preventivno.