Sindikat vojakov zaradi sramotenja pripadnikov vojske ob državni proslavi s kazensko ovadbo zoper neznanega storilca

Ljubljana, 29. junija - Sindikat vojakov Slovenije je zaradi vzklikanja "izdajalci" pripadnikom vojske in gardne enote tik pred sredino državno proslavo zoper neznanega storilca podal kazensko ovadbo zaradi sramotenja države. "V Sindikatu vojakov Slovenije dopuščamo demokratično izražanje mnenj na javnih shodih, a le do meje, ko to preide v kazniva dejanja," so navedli.