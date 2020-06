Veteransko društvo MORiS bo z legalnimi sredstvi branilo dostojanstvo slovenskih oboroženih sil

Ljubljana, 30. junija - Veteransko društvo MORiS Kočevska Reka "z velikim gnevom" obsoja dogodek pred sredino državno proslavo, ko so neznani storilci proti pripadnikom vojske in gardne enote vzklikali "izdajalci". Društvo bo z vsemi legalnimi sredstvi branilo dostojanstvo oboroženih sil Slovenije, so napisali v sporočilu za javnost.