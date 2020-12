Po nedeljskem deževju noč v Istri minila mirno

Koper, 7. decembra - Koprski poklicni gasilci so do poznega nedeljskega večera v slovenski Istri opravili 50 intervencij zaradi vremena. Najbolj sta bili na udaru območji Strunjana in Sečovelj v piranski občini in delno izolska občina, je za STA povedal vodja izmene na Gasilski brigadi Koper Dragan Puzić. Noč je sicer minila mirno.