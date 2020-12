Deževje se bo umirilo, a reke bodo še poplavljale

Ljubljana, 7. decembra - Močno deževje, ki je v nedeljo marsikje po državi povzročalo številne nevšečnosti, so bo po napovedih Agencije RS za okolje ponoči vendarle umirilo. Kljub temu bodo danes še vedno poplavljale nekatere reke, predvsem v zahodnem in delu osrednje Slovenije. Na Obali si bodo pripadniki civilne zaščite ogledali škodo, ki so jo povzročile meteorne vode.