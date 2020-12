Meteorne vode v Istri povzročile precej nevšečnosti

Koper, 6. decembra - Napovedano visoko plimovanje danes v slovenski Istri ni pustilo hujših posledic, so pa nevšečnosti povzročile meteorne vode, najhuje je bilo v Strunjanu. Okoli 60 gasilcev je sodelovalo v približno 45 intervencijah, več objektov in cest je poplavilo, sprožili so se tudi zemeljski plazovi, je povedal regijski poveljnik civilne zaščite Rok Kamenšek.