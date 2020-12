Testiranje zaposlenih v zdravstvu že utečeno, v domovih za starejše počasneje

Ljubljana/Maribor/Celje, 7. decembra - Od danes je obvezno redno testiranje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše (DSO) na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi. V bolnišnicah in zdravstvenih domovih so ga uvedli že prej, zato je pri njih večinoma utečeno. Drugače je v DSO, kjer ponekod še čakajo na pooblastilo ministrstva za zdravje za izvajanje hitrih testov.