Podpisniki javnega pisma Simonitiju o problematiki še na spletnem srečanju

Ljubljana, 20. novembra - Pobudniki in podpisniki javnega pisma ministru za kulturo Vasku Simonitiju izpred nekaj dni so danes pripravili še spletno srečanje, ki so ga naslovili z vprašanjem: Kakšno kulturno politiko potrebujemo? Na njem so poznavalci z različnih področij znova opozorili na po njihovem mnenju ogrožajoče poteze ministrstva za različna polja kulture.