Ob prelomu leta: Upravljanje državnega premoženja v senci epidemije

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 15. decembra - Upravljanje državnega premoženja je tako kot druga področja gospodarskega in družbenega življenja letos minilo v znamenju epidemije covida-19. V SDH in tudi DUTB je prišlo do kadrovskih sprememb, na področju prodaj državnih naložb je bila po nekaj dinamičnih letih bolj ali manj suša.