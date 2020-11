Sodišče imenovalo nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije

Ljubljana, 3. novembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je imenovalo tri nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije. Z današnjim dnem so tako člani nadzornega sveta postali Boštjan Koler, Dimitrij Marjanovič in Štefan Belingar, funkcija pa je prenehala odstopljenim Alešu Šabedru, Barbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič.