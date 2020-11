Vodenje nadzornega sveta Telekoma Slovenije prevzel Boštjan Koler

Ljubljana, 4. novembra - Nadzorniki Telekoma Slovenije so na današnji seji za novega predsednika nadzornega sveta izvolili Boštjana Kolerja, njegova namestnika pa sta postala Barbara Kürner Čad kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so sporočili iz družbe. Dosedanjemu predsedniku Alešu Šabedru je zaradi odstopa v torek prenehala funkcija.