V ZDA rekordno število novih okužb, mrtvih in hospitalizacij

Washington, 5. decembra - V ZDA so v petek zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom, smrtnih primerov in hospitalizacij, zdravstveni strokovnjaki pa se bojijo, da najhujše šele prihaja. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa, objavljenih v petek, so v preteklem dnevu potrdili 217.664 novih okužb, umrlo je 2879 bolnikov s covidom-19.