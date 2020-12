MNZ in policija zavračata kritike predsednika Združenja Sever o delu policije na protestih

Ljubljana, 4. decembra - Izjave predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever Tomaža Časa, izrečene ob 31. obletnici akcije Sever, ko je bil kritičen do policije ob protestih in ocenil, da delo policije vodi politika, so užalostile policijo. Navedbe zavračajo, enako tudi ministrstvo za notranje zadeve.