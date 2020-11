Policija zavrača kritike in diskreditacije zaradi ravnanja na petkovem protestu

Ljubljana, 29. novembra - Policija je danes zavrnila kritike in diskreditacije, ki se pojavljajo v delu javnosti in na družbenih omrežjih ter se nanašajo na ravnanje na petkovem protestu v Ljubljani, ki je tokrat potekal v avtomobilih. Poudarja, da je imel dogodek vse elemente neorganiziranega in nedovoljenega shoda, zato so bili policisti odgovorni za varnost.