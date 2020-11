Policija poziva k spoštovanju ukrepov in ob morebitnih shodih napoveduje ukrepanje

Ljubljana, 26. novembra - Na policiji so v zadnjem času v javnosti zaznali več pozivov na shoda, ki naj bi, kot navajajo, v Ljubljani potekala danes in v petek. Ob tem opozarjajo, da bo policija nadzirala spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije in v primeru kršitev ukrepala. Pozivajo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepa o prepovedi zbiranja.