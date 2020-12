Bahrajn odobril cepivo Pfizerja in BioNTecha

Manama, 4. decembra - Bahrajn je danes za uporabo v nujnih primerih odobrili cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile tamkajšnje oblasti. Bahrajn je za Združenim kraljestvom druga država na svetu, ki je odobrila to cepivo.