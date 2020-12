Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo obsojenega Matića v primeru umora v Krkavčah

Ljubljana, 3. decembra - Vrhovni sodniki so kot neutemeljeno zavrnili pritožbo Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje lani jeseni obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija sodbo potrdili. Ugotovili so, da v sojenju niso bile podane zatrjevane kršitve določb kazenskega postopka in ustave.