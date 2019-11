Matiću za dvojni umor v Krkavčah 30 let zapora

Koper, 11. novembra - Koprsko okrožno sodišče je Marka Matića danes spoznalo za krivega dvojnega umora v Krkavčah avgusta lani in ga obsodilo na enotno zaporno kazen 30 let zapora. Kot je pojasnil sodnik Julijan Glavina, je Matić dejanje storil iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov, umora pa je izvršil brutalno in hladnokrvno. Sodba še ni pravnomočna.