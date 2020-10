Na vrhovnem sodišču končana pritožbena seja v primeru umora v Krkavčah

Ljubljana, 16. oktobra - Na vrhovnem sodišču je danes potekala pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje novembra lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija sodbo potrdili. Sodnik poročevalec je danes povzel dosedanje ugotovitve sodišč in vsebino pritožbe, sodišče pa odločitve še ni sprejelo.