Epidemija močno povečala stiske bolnikov z demenco in njihovih svojcev

Ljubljana, 21. septembra - Ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je slovenska stroka opozorila, da so se v času epidemije covida-19, ki je prinesla upad osebnih stikov in socialno distanciranje, stiske bolnikov z demenco močno povečale. Epidemija pa ima velik negativni vpliv tudi na duševno zdravje svojcev in drugih oseb, ki skrbijo za te bolnike.