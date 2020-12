Ministrstvo v nakup pol milijona hitrih antigenskih testov, rok za oddajo ponudb 24 ur

Ljubljana, 3. decembra - Ministrstvo za zdravje kupuje pol milijona hitrih antigenskih testov za diagnostiko novega koronavirusa po ceni največ pet evrov za kos. K javnemu naročilu v vrednosti do 2,5 milijona evrov so v sredo popoldne povabili 27 dobaviteljev, ki imajo 24 ur časa, da pripravijo ponudbo danes do 16. ure, je prvi poročal spletni portal 24ur.com