Epidemija covida-19 še poslabšala položaj invalidov v Sloveniji

Ljubljana, 3. decembra - Invalidi se v Sloveniji soočajo z mnogimi izzivi, trenutna epidemija covida-19 pa je njihov položaj še dodatno poslabšala, so se strinjali udeleženci spletne konference, ki jo je ob mednarodnem dnevu invalidov pripravil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Težave so predvsem na področju socialnega varstva in zdravstva.