Športniki invalidi z novim spotom v lepše športno leto 2021

Ljubljana, 2. decembra - Letos je koronska kriza močno vplivala tudi na šport invalidov. Paraolimpijske igre v Tokiu so prestavljene na 2021, vrsto drugih tekmovanj so odpovedali, priložnosti za nastope je bilo malo. A športniki invalidi so ob svetovnem dnevu invalidov (3. december) poudarili, da se niso ustavili.