Epidemija močno vpliva tudi na življenja invalidov

Ljubljana, 2. decembra - Mednarodni dan invalidov, ki ga bomo zaznamovali v četrtek, je letos usmerjen v ozaveščanje o problematiki epidemije covida-19 v povezavi z invalidi in invalidnostjo. Invalidi so namreč del družbe in ena najranljivejših skupin, ki se je je epidemija dotaknila v največji meri, so sporočili iz Sveta za invalide RS.