Seja ESS prekinjena; delodajalci in sindikalisti na seji želijo tudi ministra za finance in gospodarstvo

Ljubljana, 4. novembra - Ekonomski socialni svet (ESS) je imel danes poleg razprave o pomenu socialnega dialoga na mizi tudi predlog o ustanovitvi demografskega sklada in šestega protikoronskega zakona. Ker pa na seji ni bilo ministrov za finance in gospodarstvo, so sejo prekinili, saj delodajalci in sindikalisti menijo, da je njuna prisotnost nujna za obravnavo predlogov.