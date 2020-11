Osnutek šestega protikoronskega zakona še čez ESS

Ljubljana, 10. novembra - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes razpravljal o osnutku šestega protikoronskega zakona, ki gre po dokončno potrditev na vlado. Delodajalci in sindikati so se kljub pripombam strinjali, da je potreben za ohranitev delovnih mest, nesoglasij o zamrznitvi minimalne plače pa niso rešili. To bi lahko naslovil naslednji sveženj ukrepov.