V Posavju nova projekta za pogostejše prehranjevanje z ribami

Krško/Sevnica, 6. decembra - V Posavju se po nekaj zadnja leta že izvedenih projektih za okrepitev prehranjevanja z ribami in območnega ribogojstva obetata dodatna tovrstna podviga. Gre za partnerski projekt Občine Krško Ujemi ribo in doživi energijo Save ter partnerski projekt sevniške občine Z ribami do zdravja. Obeh se bodo lotili z evropsko denarno podporo.