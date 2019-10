V Posavju vrsta projektov, povezanih s sladkovodno akvakulturo

Krško, 8. oktobra - V Posavju se bosta več projektom, s katerimi želijo območni partnerji okrepiti prehranjevanje z domačimi sladkovodnimi ribami, ribogojstvo, ribištvo in turistično ponudbo, povezano s sladkovodno akvakulturo, pridružila še dva. To sta projekta Ribe na naravovarstvenem območju in Od ribiča do graščaka.