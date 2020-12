Sindikat novinarjev: Vlada z ukinitvijo financiranja STA posegla v avtonomijo javnega informacijskega servisa

Ljubljana, 1. decembra - V sindikatu novinarjev obsojajo in protestirajo zoper enostransko in zakonsko sporno odločitev vlade, da ustavi financiranje javne službe STA. "Vladni sklep o ukinitvi financiranja javne službe STA je očitna kršitev in brutalni poseg v uzakonjeno institucionalno, uredniško in finančno avtonomijo javnega informacijskega servisa," so zapisali.