V LMŠ, Levici, SD in SAB ogorčeni nad vladno ukinitvijo financiranja STA

Ljubljana, 1. decembra - Odločitev vlade, da ukine financiranje javnega servisa Slovenske tiskovne agencije (STA), je v opozicijskih LMŠ, Levica, SD in SAB naletela na ogorčenje. Enotni so v oceni, da gre za nedopusten napad na medijsko svobodo in nasploh na demokracijo v državi. Zlasti od koalicijskih SMC in DeSUS pričakujejo, da se bosta izrekli proti takšni odločitvi.