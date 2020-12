DNS: Vladna ustavitev financiranja STA je napad na novinarstvo

Ljubljana, 1. decembra - V Društvu novinarjev Slovenije so ogorčeni nad vladno ustavitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA). To razumejo kot neposredni napad na STA in kakovostno novinarstvo v Sloveniji. Po njihovi oceni je jasno, da gre za še en poskus uničenja nacionalne tiskovne agencije, ki je eden od stebrov kakovostnega in nepristranskega poročanja.