Del opozicije še v tretji poskus zakonske prepovedi frackinga v Sloveniji

Ljubljana, 1. decembra - Slaba dva tedna potem ko je DZ zavrnil njihov predlog novele zakona o rudarstvu, so v Levici skupaj z LMŠ, SD in SAB ponovno vložili predlog, s katerim si prizadevajo prepovedati pridobivanje zemeljskega plina z metodo frackinga v Sloveniji. V Levici ponavljajo, da gre za umazano metodo, ki ima škodljive posledice za okolje in za zdravje ljudi.