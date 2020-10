Levica, LMŠ, SD in SAB v nov poskus prepovedi frackinga v Sloveniji

Ljubljana, 15. oktobra - Levica, LMŠ, SD in SAB so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o rudarstvu, ki bi prepovedala pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga, v Sloveniji. Podoben predlog so poleti v Levici že pripravili, a ga je odbor DZ za infrastrukturo zavrnil.