DZ zavrnil vnovični poskus zakonske prepovedi frackinga

Ljubljana, 20. novembra - DZ je z 39 glasovi za in 40 proti zavrnil predlog novele zakona o rudarstvu, s katerim so želeli Levica, LMŠ, SD in SAB v Sloveniji prepovedati pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga. Koalicijske stranke so namreč za to, da se pripravo celovite rešitve prepusti pristojnemu ministrstvu.