V ameriških medijih letos skoraj rekordna odpuščanja

New York, 1. decembra - Ameriška medijska panoga je letos ukinila 28.637 delovnih mest, kot jih je ustvarila. To je skoraj toliko, kot je znašal rekord v letu 2008, ko so neto odpustili 28.803 novinarjev. Podjetje Challenger, Gray & Christmas ugotavlja, da je glavni razlog pandemija covida-19.