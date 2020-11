Hrvaški premier Plenković okužen z novim koronavirusom

Ljubljana/Zagreb, 30. novembra - Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes znova testiral na novi koronavirus in je pozitiven, so danes sporočili s sedeža hrvaške vlade. Dodali so, da se predsednik hrvaške vlade počuti dobro in da bo nadaljeval svoje delo od doma. Plenković je bil v samoizolaciji od sobote, potem ko je bila na novi koronavirus pozitivna njegova soproga.