V jeseniškem domu brez okuženih, v škofjeloškem znova obiski

Jesenice/Škofja Loka, 30. novembra - V jeseniškem domu starostnikov, ki je bil jesenskem času eden prvih z večjim izbruhom okužb z novim koronavirusom, danes rdečo cono zapuščata še zadnji stanovalki. Opravili so tudi serološke teste, ki so pokazali, da je 11 zaposlenih kljub pogostemu testiranju prebolelo okužbo, ne da bi jo zaznali. V škofjeloškem domu pa so danes stekli obiski.