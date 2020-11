Policisti čez vikend za kršitve protikoronskih ukrepov izrekli 356 glob in 529 opozoril

Ljubljana, 30. novembra - Policija je minuli konec tedna po vsej državi izvajala poostren nadzor cestnega prometa, v katerem je preverjala tudi spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Policisti so izrekli 529 opozoril in 356 glob. Največ kršitev so zaznali na območjih policijskih uprav Ljubljana in Celje.