Od ponedeljka vodena vadba za šolarje na daljavo

Ljubljana, 29. novembra - Društvo IndiJanez v ponedeljek v okviru projekta Razgibana šola pričenja z online organizirano in vodeno vadbo za šolarje, ki se šolajo od doma. Telesno aktivnost bodo vsak šolski dan ob 10. uri v živo in v obliki TV oddaje prek spletne povezave (Youtube in Facebook stream) vodili strokovnjaki na svojih področjih, so sporočili iz društva.