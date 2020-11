Iz domov starejših v Beltincih in Kuzmi spodbudnejše novice

Beltinci/Ljutomer/Kuzma, 27. novembra - Iz domov za starejše v Beltincih in Kuzmi danes prihajajo spodbudnejše novice. V beltinškem domu se je število okuženih z novim koronavirusom zmanjšalo, tako da imajo v rdeči coni še 21 varovancev, v Kuzmi jih je okuženih še sedem. Manj zadovolji so v ljutomerskem domu, kjer so testiranja pri stanovalcih pokazala šest okužb.