V delovni nesreči pri gradu Borl en delavec umrl, dva poškodovana

Cirkulane, 26. novembra - Pri gradu Borl v občini Cirkulane je okoli 16. ure prišlo do delovne nesreče. Po doslej znanih podatkih je en delavec v nesreči umrl, še dva sta poškodovana. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so enega od poškodovanih prepeljali v ptujsko bolnišnico, drugega pa v Univerzitetni klinični center Maribor.