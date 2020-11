Dobrepolje, 8. novembra - V vasi Struge v občini Dobrepolje je danes popoldne prišlo do eksplozije kompresorja, pri kateri je občanu odtrgalo nogo. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Vidma in Zdenske vasi, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč, vendar je ta ob prihodu helikopterja in reševalcev podlegel poškodbam, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.